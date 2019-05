Julian Assange in London (Archiv).

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Ecuador will laut Anwälten des Wikileaks-Gründers Julian Assange Dinge aus dessen Besitz an die USA übergeben. Unterlagen, Computer, Handys, USB-Sticks und andere Geräte sollen beschlagnahmt werden.



Der Wikileaks-Gründer war 2012 in die Botschaft Ecuadors in London geflohen. Nachdem Ecuador Assange das Asyl entzogen hatte, wurde der 47-Jährige am 11. April in London festgenommen und zu 50 Wochen Haft verurteilt. Inzwischen ermittelt auch die schwedische Justiz wegen Vergewaltigung.