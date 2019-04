Amal Clooney ist im Terrorprozess eine Anwältin der Nebenklage.

Amal Clooney, Menschenrechtsanwältin und Frau von Schauspieler George Clooney, ist eine Anwältin der Nebenklage in einem Terrorprozess, der am Dienstag am Oberlandesgericht in München beginnt.



In dem Prozess geht es um eine Frau, die sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben soll. Sie soll unter anderem im Sommer 2015 mit ihrem Mann ein kleines Mädchen aus einer Gruppe von Kriegsgefangenen gekauft und versklavt haben. Amal Clooney vertritt die Mutter des Mädchens.