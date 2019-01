Die Türkei lässt einen Münchner nicht ausreisen. Archivbild.

Der wegen Facebook-Posts vorübergehend in Ankara festgenommene Münchner Adnan S. muss weiter in der Türkei bleiben. Er sei zwar auf freiem Fuß, die Ausreisesperre bleibe aber in Kraft, sagte sein Anwalt.



Er habe Einspruch gegen die Sperre eingelegt. Adnan S. war am 27. Dezember zur Beerdigung seiner Mutter in die Türkei geflogen und festgenommen worden. Er blieb zwei Tage in Polizeigewahrsam. Ihm wird vorgeworfen, in den sozialen Medien Terror verherrlicht zu haben.