Stormy Daniels scheiterte mit einer Klage. Archivbild

Quelle: Markus Schreiber/AP/dpa

Die frühere Porno-Schauspielerin Stormy Daniels muss an US-Präsident Donald Trump 293.000 Dollar an Prozesskosten und Anwaltsgebühren zurückzahlen. Dem Sender CNBC zufolge ordnete das ein Gericht in Kalifornien an.



Trump hatte Daniels per Twitter Lügen vorgeworfen, als sie reklamiert hatte, sie sei auf einem Parkplatz von einem Mann aus dem Trump-Umfeld bedroht worden. Daraufhin klagte Daniels gegen Trump. Das Gericht sah die Klage jedoch nicht als gerechtfertigt an.