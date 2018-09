Polizisten vor einem Baumhaus im Hambacher Forst. Archivbild Quelle: Christophe Gateau/dpa

Im Braunkohlerevier Hambacher Forst wollen die Behörden noch an diesem Donnerstag mit der Räumung der Baumhäuser von Aktivisten beginnen. Das bestätigte eine Sprecherin der zuständigen Stadt Kerpen auf Anfrage.



Das nordrhein-westfälische Bauministerium hatte die Stadt am Mittwochabend angewiesen, die Baumhäuser unverzüglich zu räumen. In der Nähe des Waldgebietes, das zu einem Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle geworden ist, formierte die Polizei bereits massive Kräfte.