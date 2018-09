Noch sind die Festzelte in München leer. Quelle: Peter Kneffel/dpa

In München beginnt an diesem Samstag das 185. Oktoberfest. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird um 12.00 Uhr das erste Fass Wiesn-Bier anzapfen und damit das größte Volksfest der Welt eröffnen. Erstmals als Ministerpräsident ist Markus Söder (CSU) dabei.



Die Maß Bier kostet dieses Jahr bis zu 11,50 Euro. Ausgerechnet zum Anstich gehen nach dem Supersommer die Temperaturen zurück, am Sonntag und Montag soll auch Regen kommen. Das 185. Oktoberfest endet am 7. Oktober.