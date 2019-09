Matteo Salvini vermittelt mit seinen Worten abgrundtiefe Gefühle des Hasses, der Verleumdung und sogar einer wahrhaftigen Entmenschlichung Klageschrift gegen Salvini

Salvini hat nach dem Bruch der Regierung in Rom sein Amt als Innenminister verloren. Er hat seinen Wohnsitz in Mailand. Rackete hatte im Juli gegen den damaligen Innenminister Klage wegen schwerer Verleumdung und Anstiftung zu Straftaten eingereicht. Da Salvini in der Öffentlichkeit und Sozialen Medien zu Hass anstachele, sollten seine offiziellen Facebook- und Twitter-Konten gesperrt werden. "Matteo Salvini vermittelt mit seinen Worten abgrundtiefe Gefühle des Hasses, der Verleumdung und sogar einer wahrhaftigen Entmenschlichung", heißt es in der Klageschrift.