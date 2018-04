Nur in 27 Fällen lautet die Anklage deswegen auf versuchter Körperverletzung. Denn nur in diesen Fällen kann die Staatsanwaltschaft beweisen, dass Peter S. die Medikamente selbst zubereitet hat. Neben dem Vorwurf versuchter Körperverletzung ist der Apotheker auch wegen gewerbsmäßigen Betrugs an Krankenkassen angeklagt. Denn denen stellte Peter S. die gepanschten Zytostatika zum vollen Preis in Rechnung. Dabei soll ein Schaden von rund 50 Millionen entstanden sein, so die Staatsanwaltschaft.