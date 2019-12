Markus Söder, CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident.

Quelle: Sven Hoppe/dpa/Archivbild vom 09.12.2019

CSU-Chef Markus Söder fordert von Deutschland wieder eine stärkere Führungsrolle in Europa. "Es ist wichtig, dass Deutschland wieder mehr auf Augenhöhe mit Frankreich operiert", sagte der bayerische Ministerpräsident.



Im Moment entstehe der Eindruck, dass Frankreich stets voranschreite und Deutschland nachlaufe. Mit Blick auf die im Juli anstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft sagte er, es wäre an der Zeit für deutsche Initiativen, um gerade Ost- und Südosteuropa wieder stärker an die EU zu binden.