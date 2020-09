Mark Dainow, Vizepräsident des Zentralrats der Juden. Archivbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Eine von der AfD mitgetragene konservative Minderheitsregierung wäre für den Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland ein Anlass auszuwandern. "Wenn das so weit wäre, wäre das ein Grund, Deutschland zu verlassen", sagte Mark Dainow in Dessau-Roßlau.



Mit Blick auf die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und den Anschlag von Halle sagte er, dass er hoffe, dies seien Weckrufe für die CDU gewesen, niemals mit der AfD zu kooperieren. Dies gelte explizit auch für Sachsen-Anhalt.