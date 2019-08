Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Archivbild

Quelle: Ole Spata/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will sich im Klimakabinett der Bundesregierung dafür einsetzen, die hohen Strompreise in Deutschland zu senken. "Wir wollen, dass die Energiewende gelingt, aber der Strom muss bezahlbar bleiben", sagte Altmaier in Stendal zum Abschluss einer Tour mit dem Fokus auf Mittelstandsthemen.



Deutschland habe inzwischen beim gewerblichen und industriellen Strom die zweithöchsten Strompreise. "Das belastet die Wettbewerbsfähigkeit von Hunderttausenden von Unternehmen."