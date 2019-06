Thorbjorn Jagland, Generalsekretär des Europarats. Archivbild

Quelle: Maxim Shipenkov/EPA/dpa

Vor der Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul an diesem Sonntag fordert der Europarat die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien. "Ich erwarte, dass die Wiederholung der Kommunalwahl in Istanbul unter fairen und transparenten Bedingungen stattfindet", sagte Generalsekretär Thorbjorn Jagland der "Welt am Sonntag".



Der Kandidat der Mitte-Links-Partei CHP, Ekrem Imamoglu, hatte die Kommunalwahl am 31. März knapp gewonnen. Die Wahlbehörde YSK annullierte das Ergebnis aber später.