Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch". Archivbild

Quelle: Salvatore Cavalli/AP/dpa

In einem dramatischen Appell fordert ein Bündnis von Flüchtlingsorganisationen die EU-Staaten auf, im Mittelmeer geborgene Migranten umgehend nach Europa zu bringen und private Seenotretter besser zu unterstützen.



Es sei nicht länger akzeptabel, dass die EU-Staaten bei jedem Schiff, das Migranten an Bord habe, quälende Debatten führten, heißt es in einem offenen Brief an die Bundesregierung. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören SOS Mediterranee, Ärzte ohne Grenzen und Oxfam.