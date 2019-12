Grünen-Politiker Sven Giegold.

Quelle: Gregor Fischer/dpa/Archivbild vom 18.05.2019

Nach dem Rückschlag bei der Weltklimakonferenz in Madrid fordert der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold eine "internationale Allianz der Ambitionierten" im Kampf gegen die Erderwärmung. "Aus dem europäischen Green Deal muss langfristig ein globaler Green Deal werden", sagte Giegold.



Giegold richtete den Appell an Bundesumweltministerin Svenja Schulze und ihre EU-Kollegen, die heute in Brüssel zusammenkommen. Die EU müsse ihre Hebel für mehr Klimaschutz einsetzen, zum Beispiel Handelsabkommen, forderte er.