Der Konflikt zwischen Israel und Iran droht zu eskalieren. Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Russland hat Israel und Iran nach neuerlichem Raketenbeschuss zur Zurückhaltung und Deeskalation aufgerufen. "Das ist alles sehr beunruhigend", sagte Vizeaußenminister Michail Bogdanow in Kasan der Agentur Tass zufolge. "Wir haben Kontakt mit beiden Seiten", sagte er.



Erst am Mittwoch hatte Präsident Wladimir Putin Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu zu Gesprächen in Moskau empfangen. Moskau und Teheran sind ihrerseits Schutzmächte des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.