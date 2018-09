Juso-Chef Kühnert fordert weiter Maaßens Entlassung. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Gegen starke Bedenken des Koalitionspartners SPD hält Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an Hans-Georg Maaßen als Verfassungsschutzpräsident fest. Juso-Chef Kevin Kühnert reagierte mit Unverständnis.



"Sollte der Verfassungsschutzpräsident im Amt bleiben, kann die SPD nicht einfach so in der Regierung weiterarbeiten", sagte er dem Magazin "Der Spiegel". Die Kanzlerin müsse nun einen Weg finden, Maaßen zu entlassen, "oder wir müssen unsere eigenen Konsequenzen ziehen", sagte Kühnert.