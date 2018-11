Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Archivbild Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Die Nato-Staaten haben noch einmal eindringlich an Russland appelliert, den Fortbestand des INF-Abrüstungsvertrages mit den USA zu sichern. Die Verbündeten forderten Russland auf, die Bedenken an seinem Marschflugkörper-System unverzüglich auszuräumen, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem Treffen von Vertretern der Nato-Staaten und Russlands in Brüssel.



US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, den INF-Vertrag wegen mutmaßlicher Verstöße durch Russland aufzukündigen.