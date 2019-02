Jeremy Corbyn, Chef der Labour-Partei. Archivbild

Angesichts der verfahrenen Lage fünf Wochen vor dem Brexit drängt Oppositionsführer Jeremy Corbyn die britische Regierung, gemeinsam einen Ausweg zu suchen. Dabei solle Premierministerin Theresa May ihre roten Linien aufgeben, verlangte der Labour-Chef vor einem Besuch heute in Brüssel.



Für einen ungeregelten EU-Austritt ohne Vertrag gebe es keine Mehrheit, betonte der Oppositionsführer. Und Labour werde mit Politikern im ganzen Haus zusammenarbeiten, um einen "No Deal" zu verhindern.