Die Überreste des Fahrzeugs von Soleimani.

Quelle: Iraqi Prime Minister Press Office/dpa

Die Bundesregierung hat nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch einen gezielten US-Angriff in Bagdad zur Besonnenheit aufgerufen. "Wir sind an einem gefährlichen Eskalationspunkt, und es kommt jetzt darauf an, mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen.", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.



Das amerikanische Vorgehen sei "eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran Verantwortung trägt."