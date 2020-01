Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer.

Quelle: Gregor Fischer/dpa/Archivbild vom 17.12.2019

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat die Gewerkschaften zu einer Reform der Tarifverträge mit mehr Spielräumen für Unternehmen aufgefordert. "Die Notwendigkeiten und Bedürfnisse in den Unternehmen, unterschiedliche Tarifbedingungen zu haben, hat zugenommen", sagte er.



Die Anforderungen an zwei Firmen in einer Branche könnten sehr unterschiedlich sein. Unternehmen brauchten Spielräume. "Wenn wir keine gemeinsame Lösung hinkriegen, dann wird das Flächentarifvertragssystem weiter erodieren."