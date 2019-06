Die mutmaßlichen Überreste der abgeschossenen US-Drohne.

Quelle: Meghdad Madadi/Tasnim News Agency/AP/dpa

Die Bundesregierung hat eindringlich dazu aufgerufen, den Konflikt am Persischen Golf auf friedlichem Wege beizulegen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz sagte, man wolle in diesem Sinne auf alle beteiligten Seiten einwirken - insbesondere auf den Iran.



Der Iran hatte in der Nacht eine US-Drohne abgeschossen und behauptet, sie sei in iranisches Hoheitsgebiet eingedrungen. Die USA halten dagegen, das unbemannte Flugzeug sei über internationalen Gewässern getroffen worden.