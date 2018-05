Im Sommer hatte Steudtner in der Türkei als Referent an einem Workshop für Menschenrechtsorganisationen teilgenommen. Am 5. Juli wurde er in Istanbul verhaftet und saß bis zum 25. Oktober gemeinsam mit weiteren Menschenrechtsverteidigern wegen des Verdachts der Terrorunterstützung in türkischer Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn wird in seiner Abwesenheit fortgesetzt. Für die Zukunft müsse er schauen, wie sich seine jetzige Bekanntheit auf seine Arbeit und die seiner Mitstreiter auswirkt, so Steudtner. "Eigentlich bin ich ein Mensch, der lieber in der zweiten Reihe steht."