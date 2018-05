Kirchenpräsident Christian Schad. Quelle: Winfried Rothermel/dpa

Die tödliche Messerattacke auf eine 15-Jährige in Kandel hat auch die Menschen in den Silvestergottesdiensten beschäftigt. Der Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad, ermahnte die Gläubigen in Ludwigshafen: "Lassen wir uns nicht zur Unmenschlichkeit verführen."



Der Kirchenpräsident wies darauf hin, dass wir "vor der Tat eines einzelnen afghanischen Flüchtlings stehen, nicht vor einer Gruppe von Menschen, die - wie er - Afghanen oder Flüchtlinge sind".