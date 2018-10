Top-Manager fordern mehr Aktien für eigene Mitarbeiter Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Vorstände großer Firmen wie Siemens, Telekom und RWE fordern, Mitarbeiter stärker direkt am Unternehmen zu beteiligen. Nur etwa die Hälfte der DAX-Konzerne biete ihren Mitarbeitern eine direkte Beteiligung etwa über Mitarbeiteraktien an, betonen Siemens-Chef Joe Kaeser und gut 60 andere Unterzeichner in einem Appell, der diese Woche veröffentlicht werden soll.



Auch in kleineren und mittelständischen Unternehmen werde das Potenzial ungenügend ausgeschöpft, heißt es in dem Schreiben.