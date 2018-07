Details zum Autopjekt hält der iPhone-Konzern geheim. Quelle: Bodo Marks/dpa

FBI-Ermittlungen gegen einen ehemaligen Apple-Mitarbeiter fördern neue Details zur Arbeit des iPhone-Konzerns an selbstfahrenden Autos zutage. Aus den Anschuldigungen der US-Bundespolizei geht hervor, dass rund 5.000 Mitarbeiter des Konzerns in das Projekt eingeweiht sind - und etwa 2.700 Zugang zu zwei vertraulichen Datenbanken haben.



Der frühere Mitarbeiter soll Daten an ein chinesisches Unternehmen weitergegeben haben. Über das Autoprojekt von Apple wird seit Jahren spekuliert.