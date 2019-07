Die neue Maps-Version von Apple mit dem Panoramadienst Look Around soll zunächst für Nutzer in den USA freigeschaltet werden, wenn das Betriebssystem iOS13 im Herbst dieses Jahres ausgeliefert wird. Angekündigt hatte Apple Look Around bereits auf der 30. Entwicklerkonferenz von Apple Anfang Juni in San José. Der Termin, ab dem Anwender aus Deutschland den Dienst nutzen können, scheint noch nicht festzustehen.