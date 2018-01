Apple-Chef Tim Cook hatte versprochen, im Ausland gelagertes Bargeld zurück in die USA zu bringen, wenn das Unternehmen die dafür fällige Steuer in Höhe von 35 Prozent umgehen könnte. Durch die Steuerreform wurde die Körperschaftssteuer deutlich gesenkt. Außerdem wurden für sogenanntes Offshore-Bargeld einmalige Steuervergünstigungen ermöglicht - die Rate für die entsprechenden Abgaben liegt lediglich bei 15,5 Prozent. Das in Cupertino in Kalifornien ansässige Unternehmen will das nun ausnutzen, um mehr als 250 Milliarden Dollar in die USA zurückzubringen. Daraus ergibt sich eine Steuerrechnung von rund 38 Milliarden Dollar.