Die Grundidee ist einfach: Apple hilft Filmfirmen wie Disney, Hulu, HBO oder Amazon ihre Dienste besser an den Mann zu bringen und kassiert dafür eine Vermittlergebühr. Für Apple kann sich das Geschäftsmodell lohnen und so Teile des sinkenden Smartphone-Absatzes kompensieren. Statt Milliarden in einen mörderischen Konkurrenzkampf mit Größen wie Netflix oder Amazon Prime Video zu investieren, macht man sich die potenziellen Gegenspieler lieber zu Kunden.