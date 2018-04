Jeff Bezos' Amazon ist das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Quelle: Michael Nelson/EPA/dpa

Der Online-Handelsriese Amazon ist an der Google-Mutter Alphabet vorbeigezogen und nun gemessen am Börsenwert nach Apple das zweitwertvollste Unternehmen der Welt.



Am Dienstag legten die Aktien von Amazon im US-Handel um 2,7 Prozent zu, was die Marktkapitalisierung des Konzerns von Jeff Bezos auf rund 768 Milliarden Dollar steigen ließ. iPhone-Hersteller Apple bringt es auf gut 889 Milliarden Dollar, der Google-Mutterkonzern Alphabet auf knapp 763 Milliarden Dollar.