Die neue populistische Regierung aus rechter Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung hatte der "Aquarius" von der Organisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée am Wochenende die Einfahrt in einen Hafen in Italien verwehrt. Am Dienstag begann der aufwendige Transfer von 400 Menschen von der "Aquarius" auf zwei Schiffe der italienischen Küstenwache und der Marine. Gemeinsam sollten die drei Schiffe dann in See stechen.