Raumfahrer Hassa al-Mansuri vor dem Start.

Quelle: Maxim Shipenkov/POOL EPA/AP/dpa

Auf der ISS wird in den nächsten Tagen auch Arabisch gesprochen: Mit Hassa al-Mansuri ist der erste Raumfahrer der Vereinigten Arabischen Emirate für einen achttägigen Aufenthalt am Außenposten der Menschheit angekommen. Zuvor hob die Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab.



Zugleich war es auch der vorerst letzte Start von der historischen Startrampe in Baikonur. Von dort aus flog Juri Gagarin am 12. April 1961 als erster Mensch ins All. Der Startplatz soll von Grund auf modernisiert werden.