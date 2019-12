Das wertvollste Unternehmen Apple kommt derzeit auf eine Bewertung von knapp 1,2 Billionen Dollar. Aramco, als einer der weltgrößten Ölproduzenten gewissermaßen ein Sinnbild der "Old Economy", zieht nun mit einer Bewertung von 1,7 Billionen Dollar an dem Technologiekonzern mit Sitz in Kalifornien vorbei.