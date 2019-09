Das Reichstagsgebäude. Symbolbild

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zenztralbild/dpa

Menschen in Deutschland sollen sich in Zukunft besser über die Arbeit der Regierung informieren können. Das hat das Bundeskabinett im Rahmen eines Aktionsplanes beschlossen. So sollen sich Interessierte etwa an Gesetzentwürfen beteiligen können oder sehen, wie Steuergelder verwendet werden.



Der Plan soll Teil einer Partnerschaft mit Open Government Partnership sein. Das Open Government Netzwerk Deutschland kritisierte, dass der Aktionsplan die Teilhabe der Bürger nicht berücksichtige.