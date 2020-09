Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU). Archivbild

Kurz vor der geplanten Bildung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung in Thüringen hat Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) an das Verantwortungsbewusstsein seiner Partei appelliert. Die CDU sollte offen dafür sein, auf Landesebene notfalls auch eine Minderheitsregierung mit Beteiligung der Linken zu dulden.



"Zum Markenkern der CDU hat es immer gehört, dass wir, egal wie schwierig die Situation war, uns immer in Verantwortung begeben haben", sagte er der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.