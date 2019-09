Immer erreichbar sein - auch außerhalb der Dienstzeit: Dieser Stressfaktor ist bekannt, dennoch macht er vielen zu schaffen. Auffällig ist, dass diejenigen, die ausschließlich im Unternehmen arbeiten, vergleichsweise selten kontaktiert werden. Außerdem könnte ein Vergleich der Altersgruppen auf eine Entwicklung hindeuten: Junge Beschäftigte bis 29 Jahre wurden überdurchschnittlich oft in der Freizeit wegen beruflicher Belange kontaktiert.



Ein Drittel der Befragten gibt zudem an, das Gefühl zu haben, dass erwartet wird, in der Freizeit für Belange der Arbeit erreichbar zu sein. Auch hier bestätigen sich zwei Beobachtungen: Junge Beschäftigte sowie Arbeitnehmer, die nicht nur im Unternehmen arbeiten, sind besonders betroffen.