Wenn andere unter dem Christbaum feiern, ist Kerstin Wagner in der Luft. Für die Eurowings-Kabinenchefin ist Heiligabend ein Tag der Extreme: Die einen wollen so schnell wie möglich vom letzten Geschäftstermin nach Hause zur Familie, die anderen dem Weihnachtstrubel auf kürzestem Weg entfliehen. Sie alle treffen an Bord aufeinander. "Ich mag diese bunte Mischung und fliege deshalb sehr gerne an diesen Tagen", betont die Flugbegleiterin.



Nachdenklich stimmt sie, dass gerade an Weihnachten besonders viele unbegleitete Kinder im Flugzeug sitzen, auf dem Weg von Mama zu Papa oder umgekehrt. Und noch etwas ist anders, an diesen ganz besonderen Flugtagen: "Die Gäste sind kommunikativer als sonst im Jahr. Da wird sich auch mal wieder mit dem Sitznachbar unterhalten, statt nur stur auf den Laptopbildschirm zu starren."