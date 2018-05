In Berlin demonstrierten etwa 1.000 Bauarbeiter. Quelle: Carsten Koall/dpa

Begleitet von Bauarbeiterprotesten hat in Berlin die Schlichtung für die Tarifrunde der Bauwirtschaft begonnen. Es geht um die künftige Höhe der Einkommen von rund 800.000 Bauarbeitern in Deutschland. Rund 1.000 von ihnen demonstrierten vor dem Verhandlungsort.



Schlichter ist Ex-Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement. Die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) will sechs Prozent mehr Lohn, ein höheres 13. Monatsgehalts und eine Vergütung für lange Anfahrtszeiten zu wechselnden Baustellen.