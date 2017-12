Die Konjunktur in der Metallindustrie, dem größten deutschen Industriezweig, bleibt nach Einschätzung der Gewerkschaft in Schwung. Angesichts des ungebrochenen Wachstums der Branche und einer schwungvollen Konjunktur sei die Größenordnung der Lohnforderung mehr als angemessen, hatte Hofmann zuvor klargestellt. "Es gibt keinen Grund zu Zurückhaltung", ergänzte er angesichts der Sechs-Prozent-Forderung, die neben der 28-Stunden-Woche zu den Kernforderungen in der Tarifrunde zählt. Die 3,9 Millionen Beschäftigten erwarteten, dass sie angemessen am Erfolg beteiligt würden.