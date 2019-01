Die IG Metall hat zu 24-Stunden-Warnstreiks aufgerufen.

Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Die IG Metall ruft die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie erstmals zu 24-Stunden-Warnstreiks auf. Einen entsprechenden Beschluss habe der Vorstand der Gewerkschaft nach dem Abbruch der Verhandlungen gefasst, sagte der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann in Stuttgart.



Die Metall-Arbeitgeber wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger kündigte Klagen der einzelnen Arbeitgeberverbände gegen die aus ihrer Sicht rechtswidrigen Arbeitsniederlegungen an.