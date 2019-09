Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Archivbild

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer findet lobende Worte für das Klimapaket der Bundesregierung. Er bewerte die Beschlüsse anders als viele, die emotional sagten, sie wollten den Wandel jetzt und sofort, sagte er "Focus Online".



Es sei richtig, den Wandel zeitlich so zu strecken, dass sich alle darauf einstellen könnten. Kramer ergänzte: "Was hilft mir denn "Jetzt und sofort", wenn 100.000 Menschen arbeitslos werden?" Ökonomische Fragen dürften in der Klimadebatte nicht ausgeblendet werden.