Die Bundesregierung hat sich offensichtlich mit einem Sonderarbeitsmarkt Ost abgefunden. Sabine Zimmermann

Im Schnitt am längsten gearbeitet wurde 2017 der Statistik zufolge in Thüringen mit 1.371 Stunden. Es folgen Sachsen-Anhalt mit 1.362 Stunden und Mecklenburg-Vorpommern mit 1.353 Stunden je Arbeitnehmer. Am wenigsten Arbeitsstunden waren es in Nordrhein-Westfalen (1.261), im Saarland (1.259) und in Rheinland-Pfalz (1.255).