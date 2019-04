Im Osten verdienen Menschen weniger als im Westen. Symbol

Wer in Ostdeutschland arbeitet, muss im Schnitt länger arbeiten, verdient aber weniger. Das geht aus neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2018 hervor, die der "Bild am Sonntag" vorliegen.



Im Schnitt verdienten Arbeitnehmer im Westen - einschließlich Berlins - im vergangenen Jahr 3.994 Euro brutto im Monat; in Ostdeutschland waren es 3.150 Euro. Eine Kluft gibt es auch bei der Wochenarbeitszeit: Im Westen beträgt sie durchschnittlich 35,3 Stunden, in den neuen Ländern 36,6.