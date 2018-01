In den vergangenen zehn Jahren sei ihre Zahl von 2,4 auf 2,8 Millionen geklettert. "Allerdings hat auch die Gesamtzahl der Erwerbstätigen zugenommen, so dass in diesem Zeitraum die Befristungsquote relativ konstant blieb", schreiben die Autoren. Treiber des Anstiegs der absoluten Zahl seien auch befristet angestellte Wissenschaftler an Universitäten, sagt Bundesamt-Vizepräsident Thiel.