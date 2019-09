Demonstration "Fridays for future"

Quelle: dpa

Seit über einem Jahr gehen Schülerinnen und Schüler regelmäßig freitags für das Klima auf die Straße statt in die Schule. An diesem Freitag soll ein globaler Streik stattfinden. Allein in Deutschland sind schon mehr als 400 Demonstrationen angemeldet. Unterstützung bekommt die Bewegung von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen wie "Greenpeace" und "Brot für die Welt", aber auch von der Evangelischen Kirche, der Gewerkschaft Verdi und dem Deutschen Kulturrat. Dieses Mal sind auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgefordert, an den Demonstrationen teilzunehmen. Doch wer ohne Absprache dem Büro fernbleibt, kann Probleme bekommen.