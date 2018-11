Detlef Scheele ist Chef der Bundesagentur für Arbeit.

In der Debatte über grundlegende Änderungen an Hartz IV hat Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, vor einem völligen Wegfall von Sanktionen gewarnt. "Was soll denn ein Vermittler tun, wenn ein Arbeitsloser mehrfach nicht zum Termin erscheint?", sagte er der "Saarbrücker Zeitung".



Für eine geringe Zahl von Menschen brauche es ein Instrumentarium, "damit sich ein Vermittler durchsetzen kann und nicht zum Bittsteller gegenüber demjenigen wird, der eine staatliche Leistung bezieht".