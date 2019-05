Arbeiter in China sind unzufrieden.

Die Ausbeutung in vielen Unternehmen in China stößt auf wachsenden Widerstand. Im Mittelpunkt der Debatte steht die "996" genannte Arbeitszeitkultur: Von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends sechs Tage die Woche arbeiten, meist ohne zusätzlich oder ausreichend bezahlt zu werden.



Die Protestbewegung hatte ihren Ursprung in der Informationstechnologie-Branche und breitet sich auf andere Sparten aus. Die Zensur hält sich aus der Diskussion heraus - und Staatsmedien signalisieren Unterstützung.