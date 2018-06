Putin ist in Österreich für seinen Arbeitsbesuch eingetroffen. Quelle: Roland Schlager/APA/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zu einem Arbeitsbesuch in Österreich eingetroffen. Er wird politische Gespräche mit Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz führen.



Themen dürften die Lage in der Ukraine und die Vertrauenskrise in den internationalen Beziehungen sein. Österreich sieht sich als Brückenbauer zwischen Ost und West und hat anders als andere EU-Länder auf die Ausweisung russischer Diplomaten nach dem Skripal-Giftanschlag verzichtet.