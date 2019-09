Eine Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung. Archivbild

Im Streit zwischen Union und SPD um die Einführung einer Grundrente tagt heute in Berlin erstmals eine hochrangige Arbeitsgruppe. Sie soll eine Lösung finden, allerdings wird eine Einigung noch nicht in der ersten Sitzung erwartet.



Der zehnköpfigen Arbeitsgruppe gehören unter anderem Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an. Hauptstreitpunkt war bisher die Frage der Bedürftigkeitsprüfung.