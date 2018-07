Ein Reinigungswagen wird durch ein Bürogebäude geschoben. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Für Putzjobs in den Abendstunden oder frühen Morgenstunden fehlen oft Mitarbeiter. Um ihren Kunden trotzdem ein Angebot zu machen, bieten viele Gebäudereiniger die Tagesreinigung während der regulären Büro-Arbeitszeiten an.



Mit rund 650.000 Mitarbeitern sind die Gebäudereiniger nach Angaben des Innungsverbands das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland. Gezahlt wird ein Mindestlohn von derzeit 10,30 Euro in Westdeutschland und 9,55 Euro in Ostdeutschland.