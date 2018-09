Siebzehn Mal wurde in den vergangenen Jahrzehnten die Methodik zur Erfassung der Arbeitslosen geändert, fast jedes Mal ist die Arbeitslosenzahl danach gesunken. Für die jeweils verantwortliche Regierung eine schöne Sache, niedrigere Zahlen lassen sich einfach besser verkaufen. "Die herrschende Politik hat natürlich kein Interesse daran, dass die echten Arbeitslosenzahlen ausgewiesen werden. Sie sind natürlich ein Makel für Politik, weil es dokumentiert, dass Politik nicht in der Lage ist, die bestehende Massenarbeitslosigkeit, die wir seit 40 Jahren in unserem Land haben, durch wirtschaftspolitische Maßnahmen zu verändern", konstatiert Arbeitsökonom Bontrup. Er appelliert an die Politik, die Arbeitslosenzahlen richtig auszuweisen und Rechentricks sein zu lassen.